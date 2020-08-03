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Son dakika: MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Gabar'da etkisiz hale getirilen terörist "gri liste"de çıktı

Son dakika haberine göre 'in 'da Gabar kırsalında etkisiz hale getirdiği 4 /'lıdan birinin, "gri liste"de aranan olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Gabar'da etkisiz hale getirilen terörist gri listede çıktı

Alınan bilgiye göre, MİT'in operasyonuyla Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü PKK üyesinden birinin, gri listede arananlar arasında bulunan "Brüsk İsrail" kod adlı Seyithan Acay olduğu tespit edildi.

Terörist Acay'ın, PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, 2018'de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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