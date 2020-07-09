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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK-YPG’li öldürüldü

Son dakika... , " bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 /’li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK-YPG’li öldürüldü

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

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