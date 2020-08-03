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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan taziye mesajı

Son dakika haberi... , hesabından, "'daki kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan taziye mesajı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; Aralarında Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN TAZİYE MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, "Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." açıklamasında bulundu.

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