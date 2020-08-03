Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan taziye mesajı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, "Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." açıklamasında bulundu.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; Aralarında Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
BAKAN ALBAYRAK'TAN TAZİYE MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, "Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum." açıklamasında bulundu.
#Hakkari Yüksekova'daki kazada hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 3, 2020