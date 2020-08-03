03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Foça'daki tekne faciasında flaş gelişme: Kaptan tutuklandı! 4 kişi hayatını kaybetmişti

Son dakika: Foça'daki tekne faciasında flaş gelişme: Kaptan tutuklandı! 4 kişi hayatını kaybetmişti

Son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı tekne faciasında kaptan Adem D.(39) tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Foça'daki tekne faciasında flaş gelişme: Kaptan tutuklandı! 4 kişi hayatını kaybetmişti

İzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı tekne faciasında kaptan Adem D.(39) tutuklandı.

Son dakika: İzmirde tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi SON DAKİKA: İZMİR'DE TEKNE BATTI: 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir Foçadaki tekne kazasında facia geliyorum demiş! 4 kişilik tekneye 9 kişi almışlar İZMİR FOÇA'DAKİ TEKNE KAZASINDA FACİA 'GELİYORUM' DEMİŞ! 4 KİŞİLİK TEKNEYE 9 KİŞİ ALMIŞLAR
Son dakika: İzmirde tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi SON DAKİKA: İZMİR'DE TEKNE BATTI: 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA