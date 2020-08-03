Son dakika: Foça'daki tekne faciasında flaş gelişme: Kaptan tutuklandı! 4 kişi hayatını kaybetmişti
Son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı tekne faciasında kaptan Adem D.(39) tutuklandı.
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İzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı tekne faciasında kaptan Adem D.(39) tutuklandı.