İzmir Foça'daki tekne kazasında facia 'geliyorum' demiş! 4 kişilik tekneye 9 kişi almışlar

4 KİŞİLİK TEKNEDE 10 YOLCU

Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.'nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.