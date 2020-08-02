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Son dakika: İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi...  'in Foça ilçesi açıklarında, 'Egem' isimli tekne battı. 10 kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Son dakika: İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Son dakika: İzmirde tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi SON DAKİKA: İZMİR'DE TEKNE BATTI: 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

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