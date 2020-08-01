BİM şartsız personel alımı yapılacak! BİM hangi kadrolara alım yapacak? Kasiyer, kasap, reyon düzenleyici...
BİM kasiyer, gıda, kasap ve reyon düzenleyicisi personel alımı yapacağını açıkladı. Türkiye genelinde yapılacak alımlar İŞKUR üzerinden kabul edilecek. Şartsız ve lise mezunu olmak üzere kasiyer, beden işçisi, şoför-yük taşıma, satış danışmanı, satış uzmanı alımı sağlanacak. Peki, BİM hangi kadrolara alım yapacak? Kasiyer, kasap, reyon düzenleyici...
BİM hangi kadrolara alım yapacak? Kasiyer, kasap, reyon düzenleyici gibi bir çok bölüme 106 personel alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda lise mezunu olmak yeterli olacak. BİM personel alımına başvurmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, BİM hangi kadrolara alım yapacak? Kasiyer, kasap, reyon düzenleyici...
BİM-A101 VE ŞOK İNTERNETTE YAYIMLANDI
BİM -A101 ve ŞOK marketleri bir kariyer sayfası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.
BİM MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
A101 MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
ALIM YAPILAN KADROLAR
BİM-A101 ve ŞOK market tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:
Kasa Reyon Personeli
Bölge Taze Gıda Personeli
Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Unlu Mamüller Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Satış Elemanı
Kasiyer
Beden işçisi
Reyon görevlisi,
Perakende satış temsilcisi,
Ambar/Depo görevlisi,
Satış danışmanı
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Marketlere yapılan personel alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:
- TC vatandaşı olmak,
- En az ilkokul mezunu ,
- Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer hedefi olan.
- Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,
- Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,
- Müşterilere karşı güleryüzlü olacak
- Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
- Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
- Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
- İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,
- Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,
- Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.
BİM VE A101 BAŞVURU
Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.
https://www.a101.com.tr/kariyer
A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.
A101-BİM VE ŞOK MARKET İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,
Yoğun çalışabilecek olmak,
Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.
Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek
Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen
Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek
İletişim becerisi yüksek olan
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.
Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip