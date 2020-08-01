BİM şartsız personel alımı yapılacak! BİM hangi kadrolara alım yapacak? Kasiyer, kasap, reyon düzenleyici...

BİM hangi kadrolara alım yapacak? Kasiyer, kasap, reyon düzenleyici gibi bir çok bölüme 106 personel alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda lise mezunu olmak yeterli olacak. BİM personel alımına başvurmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, BİM hangi kadrolara alım yapacak? Kasiyer, kasap, reyon düzenleyici...

BİM-A101 VE ŞOK İNTERNETTE YAYIMLANDI

BİM -A101 ve ŞOK marketleri bir kariyer sayfası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.

BİM MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI