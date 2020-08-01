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Son dakika: Bakan Koca 1 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı! 36 ilde...

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Giriş: 01.08.2020 21:13
Güncelleme:01.08.2020 21:14
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca 1 Ağustos verilerini açıkladı! 36 ilde...
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