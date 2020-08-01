Hatay'da yaşayan Hatice Hanım 22 yıldır eşinden şiddet görüyor

"BOĞAZIMI SIKTI, YERE YATIRIP ÜZERİME BASTIRDI"

Eşinin o dönemde bir daha şiddet göstermeyeceği için yemin ettiğini ve daha sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'ne yerleştiklerini belirten Hatice B., şunları söyledi:

"En son kocamın kız kardeşleriyle eskiden beri süre gelen bir husumet nedeniyle tartıştık. Kızımı kocasıyla beraber darbetmişlerdi. 28 Temmuz 2020 gecesi saat 22:00 sıralarında kocam H.B. ile bu konuda aramızda bir tartışma başladı. Bana sesimi kesmemi kesmezsem kendisinin keseceğini söyledi. Ben de susmayacağımı kızımı koruması gerektiğini söyleyince önce boğazımı sıktı. Ardından yere yatırıp üzerime bastırdı. Nefessiz kaldım. Bayılmışım. Bu arada kızım Güllü B. odaya gelmiş. Müdahale etmek isteyince onu da saçından sürükleyip duvara vurmuş. Sabah ayıldım, beni yatağa yatırdılar. Kızım ile birlikte sonra hastaneye gittik. Banyoda düştüğümü söyledim. Doktor inanmadı. Polisleri çağırdı ben de gerçeği anlattım, şikayetçi oldum. Eşimden korkuyorum. Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden endişe ediyorum. Bu şiddet 22 yıldır sürüyor. Bayramdan sonra boşanma davasını açacağım."