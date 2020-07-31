31 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Siirt'te PKK'ya darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; 'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Son dakika: Siirt'te PKK'ya darbe: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir' denildi.

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