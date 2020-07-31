31 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.

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