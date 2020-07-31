Küfür eden İP’li vekil Aylin Cesur, teşkilatı çileden çıkardı! İstifa eden İl Başkanı'ndan şok sözler

İYİ Parti Isparta teşkilatında Aylin Cesur depremi yaşanıyor. Partinin il başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, 7 ilçe başkanıyla birlikte istifa etti. 500'den fazla parti üyesinin de istifa ettiği olayın nedeni küfürbaz Cesur'dan başkası değil. Afyonkarahisar'da toprağa verilen Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesine kürk mantoyla katılarak tepki çeken, bu tepkilere 'reklamın iyisi kötüsü olmaz' şeklinde yanıt verdiği öğrenilen Cesur, geçtiğimiz günlerde Salda Gölü'yle ilgili tuhaf bir mesaj paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız."

O CÜMLE BARDAĞI TAŞIRDI

Küfürbaz Aylin Cesur'un skandalı bununla da kalmadı. 26 Temmuz Pazar günü gerçekleşen İYİ Parti 2. Olağan Kongresinde Isparta eski İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan'ın eşi Banu Tandoğan'ı hedef alan Aylin Cesur, "Önce karının diline sahip olacaksın" diye bağırdı. Bu sözlerin bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Özgür Tandoğan, "Yapılanlar en son ailemi hedef aldı. Bu söylemlere artık tahammül edemeyeceğim için istifa kararı aldım. Teşkilattaki arkadaşlarım da 'senin namusuna yapılan hareket bize yapılmıştır' diyerek hareket ettiler" dedi.