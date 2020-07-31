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Barış Pınarı bölgesinde bayram sevinci! Mehmetçik'ten çocuklara bayram hediyesi...

'de görev yapan Mehmeçik,  bölgesinde çocukların yüzlerini güldürdü. 'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan , dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Barış Pınarı bölgesinde bayram sevinci! Mehmetçik'ten çocuklara bayram hediyesi...

Suriye'de görev yapan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde çocuklara ayakkabı yardımı yaparak, yüzlerini güldürdü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.



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