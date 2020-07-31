İstanbul’daki bilanço ortaya çıktı! Bin 718 Kişi tutuklandı, 740 kişi itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden irtibat kurdukları belirlenen asker şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda gelinen noktanın bilançosu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul eylemlerine iştirak ettiklerinden bahisle haklarında soruşturma yürütülen Albay rütbesinden Uzman Çavuş/Erbaş rütbesine kadar olan muvazzaf askeri personel ile Hava Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinden toplam bin 669 şüpheliyle ilgili sabit hat veri havuzu bulunuyor. 4 bin 908 sabit hat üzerinde yapılan inceleme sonucunda, darbe eylemlerine karışan şüphelilerden bin 131'inin örgütsel sabit hat irtibatının bulunduğu tespit edildi.

29 EŞ ZAMANLI OPERASYON

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu kaydedildi. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar toplamda 29 farklı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 BİN 190 TESPİT

Yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim yöntemlerinden biri olarak tespit edilen örgüt mensubu asker şahıslarla bu kişilerden sorumlu sivil şahısların örgütsel irtibat amacıyla kullandıkları ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlanan toplamda 5 bin 190 şüphelinin tespiti yapıldı.

3 BİN 510 YAKALAMA VE GÖZALTI KARARI

Bu kişilerden darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen toplamda 3 bin 510 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, 3 bin 47 şüphelinin yakalandığı, 740 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak faydalı bilgiler verdikleri ve serbest kaldıkları anlaşıldı.

BİN 718 TUTUKLAMA

476 şüphelinin ise tutuklama istemiyse sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak veya delil durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları belirlendi. 113 şüphelinin delil durumundan serbest kaldığı, 463 şüphelinin firari olduğu, bin 718 şüphelinin ise tutuklandığı tespit edildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)