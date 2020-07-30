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İyi Parti'de istifa şoku! Isparta'da il ve tüm ilçe başkanları görevi bıraktı

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Giriş: 30.07.2020 22:50
Güncelleme:30.07.2020 22:51
İyi Parti'de istifalar sürüyor... Son zamanlarda sık sık istifalarıyla gündeme gelen İyi Parti'de sular durulmuyor. Parti içi anlaşmazlıklar gün yüzüne çıktıkça partideki dalgalanmanın da önüne geçilemiyor. Son olarak, İyi Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan ve beraberindeki yönetim kurulu ile 7 ilçe başkanı tüm görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
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