Tuncay Özkan sosyal medya düzenlemesine “Direneceğiz” dedi görüşmelere katılmadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun süren mesai ardından yasalaşan ‘sosyal medya düzenlemesi’ne karşı çıkan CHP’li İzmir Milletvekili Tuncay Özkan rezil oldu. Sosyal medyadan ‘direneceğiz’ şeklinde yazılar yazarak gençleri teşvik etmeye çalışan Özkan’ın 16 saat süren görüşmelere dahi katılmadığı ortaya çıktı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin imzaladığı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.
İLGİNÇ TEPKİLER GELMEYE BAŞLADI
Yaklaşık 16 saat süren görüşmeler ardından yasalaşan teklife muhalefetten ilginç tepkiler gelmeye başladı. Bunlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Millyetvekili Tuncay Özkan oldu.
"DİRENECEĞİZ" KELİMESİ BOŞ ÇIKTI
Özkan, kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi öncesi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz!" yazmıştı.
SOSYAL MEDYA TEPKİLİ
Twitter üzerinden 'direneceğiz' şeklinde açıklama yapan Özkan'ın 16 saat süren görüşmelere dahi katılmadığı ortaya çıktı. 'Gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz' şeklinde ifadeler kullanan Özkan'ın teklif sırasında görüşmelere katılmadığı ortaya çıkınca sosyal medya üzerinden tepki yağdı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)