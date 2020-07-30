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Tuncay Özkan sosyal medya düzenlemesine “Direneceğiz” dedi görüşmelere katılmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun süren mesai ardından yasalaşan ‘ düzenlemesi’ne karşı çıkan ’li Milletvekili rezil oldu. Sosyal medyadan ‘direneceğiz’ şeklinde yazılar yazarak gençleri teşvik etmeye çalışan Özkan’ın 16 saat süren görüşmelere dahi katılmadığı ortaya çıktı. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Tuncay Özkan sosyal medya düzenlemesine “Direneceğiz” dedi görüşmelere katılmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi () ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin imzaladığı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

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İLGİNÇ TEPKİLER GELMEYE BAŞLADI

Yaklaşık 16 saat süren görüşmeler ardından yasalaşan teklife muhalefetten ilginç tepkiler gelmeye başladı. Bunlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi () Millyetvekili oldu.

"DİRENECEĞİZ" KELİMESİ BOŞ ÇIKTI

Özkan, kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi öncesi hesabı Twitter üzerinden, "Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz!" yazmıştı.

SOSYAL MEDYA TEPKİLİ

Twitter üzerinden 'direneceğiz' şeklinde açıklama yapan Özkan'ın 16 saat süren görüşmelere dahi katılmadığı ortaya çıktı. 'Gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz' şeklinde ifadeler kullanan Özkan'ın teklif sırasında görüşmelere katılmadığı ortaya çıkınca sosyal medya üzerinden tepki yağdı. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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