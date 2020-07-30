Tuncay Özkan sosyal medya düzenlemesine “Direneceğiz” dedi görüşmelere katılmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin imzaladığı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.