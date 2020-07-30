Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi! 800 dönüm araziyi...









Dolandırıcılık olayını fark eden tapu memurunun ödüllendirildiğini belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Tapu müdürümüzün verdiği bilgiye göre, işlem esnasında Sakarya Tapu Müdürlüğü Milas Tapu Müdürlüğümüzden yetki talep ediyor. Talebi inceleyen görevli arkadaşlar, o esnada arazinin sahibine ulaşarak, satış işlemini soruyorlar. Arazi sahibi herhangi bir satış işleminin söz konusu olmadığını ifade ediyor. Bu gelişme üzerine arkadaşlar Sakarya Tapu Müdürlüğünü uyararak, söz konusu kişilerin gözaltına alınmasını sağlıyorlar. Dikkat ve duyarlılıkları dolandırıcılığı önleyen tapu personelimizi ödüllendirdik. Vatandaşlarımız, tanımadıkları kişilerle kimlik bilgilerini paylaşmasınlar. Arazinin bulunduğu bölgenin çok değerli olduğunu ifade edebilirim" dedi.

Sabah