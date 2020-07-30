Sosyal ağlara özel hayat ayarı!

TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle sosyal medyada sahte hesaplarla şeref ve haysiyet cellatlığına soyunanlar için yolun sonu geldi.

İşte dünyada bu alanda düzenleme yapmaya çalışan ülkelere de örnek olacak kanun teklifinden detaylar:







TEMSİLCİLİK AÇACAK: Günlük erişimi 1 milyon ve üstünde olan sosyal medya ağları Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda olacak. Hem muhataplık oluşturulacak hem de milyarlarca lira reklam geliri olan firmalar Türkiye'de vergi ödeyecek. Verilen önerge ile bu ve bağlı maddelerin yürürlük tarihi 1 Ekim 2020 olarak değiştirildi.

5 AŞAMALI YAPTIRIM: Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK bildiriminden itibaren 30 gün süre tanınacak. Uymayana önce 10 milyon, daha sonra 30 milyon lira para cezası uygulanacak. Temsilcilik yine açılmazsa 3 aylık reklam yasağı devreye girecek. Buna da uyulmazsa mahkeme kararı ile önce yüzde 50, arkasından yüzde 90 bant daraltma gelecek.

İÇERİK ÇIKARMA: Bütün site için kapatılması sonucunu doğuran erişimin engellenmesi cezası yerine içeriğin çıkartılması kararı verilebilecek. Böylece haber alma özgürlüğü daha iyi korunmuş olacak. Karar en geç 4 saatte yerine getirilecek.

48 SAATTE YANIT VERİLECEK: Sosyal ağ sağlayıcı, yapılan başvurulara 48 saatte yanıt verecek. Bu zorunluluk yerine getirilmezse 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararları uygulanmazsa 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

SOSYAL MEDYA KİM?: Yasaya göre sosyal medya internette sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

YER SAĞLAYICILAR: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak. Teklifte cezalar daha yüksekti ancak önerge ile düşürüldü.

UNUTULMA HAKKI: Kişiler, unutulma hakkını sosyal medya ve internet ortamında kullanabilecek. Kamu yararı öncelenerek başvurular üzerine bir kişi hakkındaki içerikler silinebilecek.

TÜRKİYE'DE BARINDIRMA: Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

24 SAATLİK SÜRE: Mahkeme kararları bildirimden sonraki 24 saat içinde uygulanacak. Uygulanmazsa doğan zararları tazmin edilecek.

3 AYLIK SÜRE: Sosyal ağ sağlayıcılar üç ay içinde kendilerine yapılacak "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap verebilmek için gerekli hazırlıkları yapacak.

PORT DA EKLENDİ: Bir kişinin tespiti konusunda IP adresi yeterli ve sağlık bir sonuç vermeyeceği için "port bilgisi" de yasaya eklendi.







VATANDAŞLARIMIZIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ KORUMAYA ALIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "Sosyal medya düzenlemesi sosyal medyayı kapatmak ya da yasak getirmek amacı içermiyor. tam tersine bu alanda bir düzenleme ve 55 milyon vatandaşımız sosyal ağlarda kullanıcı durumda. Dolayısıyla sosyal ağlarda kullanıcı olan vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve burada var olan dezenformasyonun önüne geçilmesini amaçlayan bir düzenleme. ihlal halinde paylaşımın 4 saat içinde kaldırılması zorunlu olacak" dedi.

Sabah