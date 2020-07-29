Arefe Günü tutulan oruca nasıl niyet edilir? Arefe Günü oruç tutulur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zihillice ayının ilk 9 günü önemli kabul edilir. O yüzden oruç tutulması nasihat edilir. Bayrama hazırlık günü olarak geçirilen arefe günü Zilhiccenin 9. günüdür. Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir.Peki, Arefe Günü tutulan oruca nasıl niyet edilir? Arefe Günü oruç tutulur mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Teşrik Tekbiri;

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

Oruca niyet etmek için, "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya"

Eğer Ramazandan kazaları varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya" diye niyet edilir.