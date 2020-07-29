Arefe Günü tutulan oruca nasıl niyet edilir? Arefe Günü oruç tutulur mu?
Arefe Günü tutulan oruca nasıl niyet edilir? Arefe günü tutulan oruç ve kılınan namazlar, hadislere göre allah katında kıymet bulur. İbadetlerin başında oruç tutmak yer alıyor. Geceye sayılı saatlerin kalmasının ardından oruç tutacak vatandaşlar nasıl niyet edeceğini araştırmaya başladı. Peki, Arefe Günü tutulan oruca nasıl niyet edilir? Arefe Günü oruç tutulur mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Arefe Günü tutulan oruca nasıl niyet edilir? Arefe Günü oruç tutulur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zihillice ayının ilk 9 günü önemli kabul edilir. O yüzden oruç tutulması nasihat edilir. Bayrama hazırlık günü olarak geçirilen arefe günü Zilhiccenin 9. günüdür. Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir.Peki, Arefe Günü tutulan oruca nasıl niyet edilir? Arefe Günü oruç tutulur mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Teşrik Tekbiri;
"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"
Oruca niyet etmek için, "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya"
Eğer Ramazandan kazaları varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya" diye niyet edilir.
Arefe Günü Yapılabilecek İbadetler
Arefe gününün sabah namazı itibariyle Kurban Bayramının 4. Günü ikindi namazına kadar teşrik tekbiri getirmek.
Oruç tutmak
Haram, günah ve yanlışlardan uzak durmak
Yardım yapmak
Dua, tekbir, salavat ve istiğfar etmek
Bin kere İhlas Suresi okumak
TERVİYE GÜNÜ NEDİR VE NE ZAMAN?
Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin 8'nci günüdür (29 Temmuz 2020). Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.
Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.
Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.
"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.
TERVİYE GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER
Terviye gecesi, ibadetle ihya etmek çok faziletli, oruç tutmak Peygamberimizden tavsiyesidir. Herkes elinden geldiğince dua edebilir.
10 istiğfar, 10 salavat, 10 kelimei tevhid, 10 Hasbünallah ve nimel vekil, 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup, birbimize dua edelim.
Hadîs-i şerifte;
(Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar) buyuruldu.
TEVRİYE GÜNÜNDE NELER YAPILMALI, ÖNEMİ
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).