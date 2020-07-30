CHP’li İBB personeli hizmet araçlarını kullanarak içkili alem yaptı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimiyle birlikte skandalların dinmediği İBB'de bir skandal daha patlak verdi. ‘Hizmet araçları şahsi işlerde kullanılıyor’ iddiasıyla israf yaygarası koparıp Yenikapı’da şov yapan İmamoğlu himayesindeki personelin hizmet araçlarıyla içkili alem yaptığı ortaya çıktı.