Son dakika: Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda 15 Temmuz Şehitler, Osmangazi ücretsiz mi?
Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala köprü ve otoyollar hakkında açıklama geldi. Osmangazi ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda 15 Temmuz Şehitler, Osmangazi ücretsiz mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda 15 Temmuz Şehitler, Osmangazi ücretsiz mi? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bayramın resmi tatil olarak ilan edilmesinin ardından, vatandaşlar köprü ve otoyollar hakkında alınacak kararı merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda 15 Temmuz Şehitler, Osmangazi ücretsiz mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Osmangazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan başlayan uygulama 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar devam edecek.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeler bağlantı yollarıyla birlikte ücretli olmaya devam edecek.
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.