Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda 15 Temmuz Şehitler, Osmangazi ücretsiz mi? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bayramın resmi tatil olarak ilan edilmesinin ardından, vatandaşlar köprü ve otoyollar hakkında alınacak kararı merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda 15 Temmuz Şehitler, Osmangazi ücretsiz mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Osmangazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan başlayan uygulama 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar devam edecek.