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Son dakika: Bakan Koca 29 Temmuz koronavirüs verilerini açıkladı! 542 kişinin hayati tehlikesi var

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Giriş: 29.07.2020 19:53
Güncelleme:29.07.2020 19:54
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini yansıtan tabloyu paylaştı. Bugün itibariyle günlü verilen yer aldığı tabloda artık yoğun bakımda hasta sayısı ve entübe hasta sayıları verilmeyecek. Bu oranların yerine aktif vaka sayılarına göre zatürre yüzdesi ve ağır hasta sayıları paylaşılacak. Bugün ilk kez açıklanan yeni tabloda 542 kişinin durumunun ağır olduğu hasta sayılarına oranla zatürre olanların yüzdesinin ise 9,4 olduğu duyuruldu. İşte Türkiye'nin koronavirüs verilende son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayıalrını içeren tabloyu paylaştı.

Son 24 saatte 996 kişi iyileşirken 14 hasta hayatını kaybetti. Koca açıklamasında, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca 29 Temmuz verilerini açıkladı! 542 kişi...
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