Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 30 Temmuz yarın bankalar açık mı? İşte bankaların çalışma saatleri...
30 Temmuz yarın bankalar açık mı? Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, yarın arefe günü olmasından dolayı bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Genellikle bayram öncesi arefe günlerinde resmi kuruluşlar yarım gün hizmet veriyor. Vatandaşlar 30 Temmuz'da bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 30 Temmuz yarın bankalar açık mı? İşte bankaların çalışma saatleri...
Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 30 Temmuz yarın bankalar açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde arefe gününde bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Genellikle Arefe Günü banka, noter, adliye gibi kurumların öğle saatlerine kadar çalıştığı biliniyordu. Peki, Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 30 Temmuz yarın bankalar açık mı? İşte bankaların çalışma saatleri...
YARIN BANKALAR AÇIK MI?
Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları yarın (Arefe günü) yarım gün hizmet verecek.
ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?
Arefe Günün'de eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargoların ise gün boyu çalışması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.
AREFE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu tarihte Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.