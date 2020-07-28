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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre... 'nün sözde yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verdiği 68 kişiden 41'i yakalandı

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Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün mahrem sivilleri ile sabit kontörlü hat veya ankesörlü telefonla iletişim kurdukları örgüte mensup askerlere yönelik soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda halen deşifre olmamış, aralarında emekli albayın da bulunduğu 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



59'U ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİ

Savcılığın talimatı doğrultusunda 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6'sı aktif askeri personel, 59'u eski skeri öğrenci, 2'si özel sektörde çalışan ve biri emekli albay olmak üzere 68 şüpheliden 41'ini yakaladı. Henüz adreslerinde bulanamayan 27 şüpheliyi arama çalışamaları devam ediyor.

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