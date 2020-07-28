Menteş’deki FETÖ işkencecilerine dava! Hedef askere yönelik işkence önerileri şoke etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki rütbeli üyeleri tarafından Menteş Askeri kampındaki askeri öğrencilere işkence ve şok mangalarına maruz bırakan şüphelilerle ilgili soruşturmasını tamamlandı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede 27 eski askeri öğrenci mağdur ve müşteki olarak yer aldı. Menteş kampında görevli Yüzbaşı Selçuk Sami, Yüzbaşı Mehmet Ayhan Demirtaş, askeri öğrenciler Enes Yavuz, Enes Yıldırım, Hüseyin Koca, Selami Öztürk, Sinan Altıntop dahil 8 isim şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

769 MAĞDUR VAR

Hazırlanan 1007 sayfalık iddianame gönderildiği İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli askeri öğrencilerin, o dönem örgüt üyesi olmayan öğrenciler hakkında iftiraya varan söylemlerde ve ifadelerde bulunarak örgütün askeri okullardaki yapılanmasına katkı sağladıkları belirtiliyor. Soruşturma kapsamında işkence ve şok mangasına maruz kalmış 769 mağdura ait ifade ve tutanaklar tek tek incelendi.

DARBECİ ALBAY'DAN ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, Kara Harp Okulu'nda bir dönem Anafartalar Tabur Komutanlığı'nda görevli eski Albay Erdoğan Kurt'un bilgisayarında ele geçirilen belgeye ait içerikler de yer aldı. Kurt, 15 Temmuz darbe girişimi tarihinde Siirt'te görevli olmasına rağmen Ankara'ya gelerek Kara Harp Okulu öğrencilerini Genelkurmay Başkanlığı binasına helikopterlerle götürdü. Kurt, bu öğrencileri sivil halka karşı kullanması nedeniyle tutuklu yargılanıyor.

İŞKENCE ÖNERİSİ

Kurt'un bilgisayarından ele geçirilen belgelerde örgüt üyesi olmayan askeri öğrencilere uygulanacak olan sistematik işkenceler, uygulayacak olan rütbeli FETÖ'cülere tek tek öneriliyor. İşkence uygulayacak rütbeli amirlere kul hakkı yediklerine ilişkin kendi içlerinde herhangi bir özeleştiriye kapılmamaları tavsiye ediliyor. Belgede yer alan tavsiyelerden bazıları: "Hedef personel ne kadar disiplinli gözükürse gözüksün, dikkatli bir takip sonucu eksiklikleri, zafiyetleri kolayca tespit edilebilir. Eğer amir kararlı bir tavır sergilerse ilk darbede hedef personel sarsılacaktır.

"KUL HAKKINA TAKILMAYIN"

Hedef personele gömleğinin yakası yağlı diye uygun ortamda ceza vermek bu kişinin onurunu kırarak, sıfırlayacaktır veya izinden dönen hedef personeli, 'Tekmil vermedi' diye cezalandırmak gibi. Hedef personele takdir verme alışkanlığından vazgeçilmelidir. Amirlerimizin bir kısmı ise geçmişte yaşananlardan hiç ders almayarak, 'Aman ekmeğinden etmeyeyim, çoluğu çocuğu var' anlayışından hareketle hatalı bir ' kul hakkı' anlayışı ile koskoca bir 'milletin hakkını' yemek durumunda kalabilirler.

"YURTTA SULH CİHANDA SULH'U TAKİP EDELİM"

Hedef personel hiçbir suretle, tam sicil, ödül, yüksek lisans, doktora, akademi gibi kazanımlardan birini elde ederek süzgeçten geçmemelidir. Türkiye cumhuriyetinin sistem kurucusu olabilmesi için gereken şart Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesinin titizlikle takip edilmesidir" (Sema Alim Dalgıç/Sabah)