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Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu

'ta, terör örgütleri ve 'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. 1 kişi FETÖ'den tutuklanırken 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, PKK ve FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 3'ü FETÖ şüphelisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i FETÖ'den tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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