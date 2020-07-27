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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki

Son dakika haberleri... 'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Genel Başkanı , "Selanik'te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir. Yunanistan'ın bu tutumu ne istikrara, ne huzura, ne de barışa hizmettir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Selanik'te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan Faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir. Yunanistan'ın bu tutumu ne istikrara, ne huzura, ne de barışa hizmettir." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek....

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