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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 27 Temmuz Cumartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 27 Temmuz Cumartesi

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Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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