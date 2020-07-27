Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 27 Temmuz Cumartesi

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Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı.