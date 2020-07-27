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Türk askeri tatbikat için Azerbaycan'da

Ermenistan'ın alçak saldırısının ardından Azerbaycan'a destek veren Türkiye, kardeş ülke ile ortat tatbikat yapacak. ortak tatbikat için Nahçıvan'a ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Türk askeri tatbikat için Azerbaycan'da

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Nahçıvan'a geldi.

TÖRENLE KARŞILANDILAR

Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı.

Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi, bayrak değişimi yapıldı. Törenin ardından askerler Nahçıvan'daki askeri birliklere yerleştirildi.

SAVAŞ JETLERİ DE KATILACAK

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Türk askeri tatbikat için Azerbaycan'da TÜRK ASKERİ TATBİKAT İÇİN AZERBAYCAN'DA

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