Bakan Çavuşoğlu'ndan net cevap: Ayasofya 1453'ten bu yana camidir

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol Dışileri Bakanı Laya ile basın toplantısı düzenliyor. Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine ise Çavuşoğlu müdahale etti, kutsal mabed için "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki göstererek, "Yunanistan'ın gösterdiği bu tepkiyi anlamak mümkün değil. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Bayrak indirmek, Türk bayrağını yakmak, böyle aciz davranışlar onlara yakışır" dedi.



Bakan Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Laya ile yapılan görüşmede ekonomik ilişkiler için yeni hedefler belirlendiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ve İspanya'da karşılıklı yatırımların arttırılması için neler yapılabileceğini konuştuk. Türk firmalarının da daha fazla İspanya'da yatırımlar yapmaları için teşvik edeceğiz. Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldık. Almanya'nın dönem başkanlığını da fırsat olarak görüyoruz. Türkiye her zaman olduğu gibi imzaladığı anlaşmaların şartlarına uyar, yükümlülüklerini yerine getirir. NATO konularını ele aldık. NATO sadece bir dostluk örgütü değil, ittifak örgütüdür" dedi.

'BÖYLE ACİZ DAVRANIŞLAR ONLARA YAKIŞIR'



Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, "Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması bir inanç grubuna karşı üstünlük sağlanması çabası değildir. Bu komplekse nasıl girdiler onlara sorulması lazım. İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler. Herhangi bir eser dünyada UNESCO'nun listesine girebilir. Ayasofya da UNESCO'nun listesinde. Biz de Ayasofya Camii'nin bu özelliklerinin korunmasını istiyoruz. UNESCO ile de iletişim içerisindeyiz. Her inançtan insan gelip Ayasofya'yı ziyaret edebilecek. Yunanistan'ın gösterdiği bu tepkiyi anlamak mümkün değil. Sanki Yunanistan kendi mülkünün alındığı gibi davranıyor. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Bayrak indirmek, Türk bayrağını yakmak böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Savunma Bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı. 'Ortak ev' olarak kalmasını tercih ediyoruz dediler (Arancha Gonzalez Laya). Elbette Dünya Kültür Mirası olarak herkesin ziyaretini açık olmasını kastediyorsa tamam. 'Ayasofya'nın diğer inançlarında ibadet edebileceği yer olarak kalmasını söylüyorsa' biz bunu kabul etmiyoruz. Dünya Kültür Mirası olarak tüm özelliklerinin korunmasını ve herkesin ziyaretine açık olmasını kastettiyseniz katılıyorum. Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN LİSTEDE OLMAMASI SİYASİ'



Bakan Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasının objektif olmadığını belirterek, "Türkiye olarak biz İspanya'yı rakip olarak görmüyoruz. İspanya'dan da çok sayıda misafirimiz her yıl Türkiye'yi ziyaret ediyor. Başta sağlık turizmi olmak üzere tecrübe paylaşımı ve iş birliği konusunda neler yapılabileceğini de değerlendirdik. Avrupa'nın listesine gelirsek, maalesef objektif kriterlerden uzak. Verilere göre kararların verilmesi gerekiyor. Biz verileri güncel olarak DSÖ, AB ve isteyen ülkeler ile paylaşıyoruz. Bu kriterler çerçevesinde karar alınsaydı biz buna saygı duyardık. Listede olan bir ülkenin yarısından fazlasında sokağa çıkma yasağı var ve o ülke bu yasağı 2 hafta daha uzattı. Böyle ülkeler bu listede varken Türkiye'nin olmaması siyasi" ifadesini kullandı.



'İRİNİ OPERASYONU TARAFLI'



Bakan Çavuşoğlu, Libya'da ki gelişmelere ilişkin ise, Türkiye'nin niçin Libya'da olduğunun sorgulandığını belirtti. Darbeci Hafter'in Trablus'a saldırdıktan sonra meşru hükümetin birçok ülkeye yardım çağrısında bulunduğunu, buna sadece Türkiye'nin yanıt verdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"İspanya'nın başından bu yana siyasi çözümü desteklemesini olumlu buluyoruz. Biz de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. Trablus'ta bunun bir şehir savaşına dönmemesi bizim sayemizde oldu. BM'nin 2259 sayılı kararı, 'meşru Libya hükümetini destekleyeceksiniz, saldıranlarla bağlantınızı keseceksiniz' diyor. Suçlayan ülkeler için söylüyorum, kimse Türkiye'yi suçlamasın. Türkiye Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) yana olmasına rağmen tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. İrini Operasyonu taraflı, Hafter'i destekliyor, Libya'nın meşru hükümetini cezalandırıyor. Havadan, karadan ve denizden giden silahları denetliyor mu? Rusya ve Fransa'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelenleri denetliyor mu? Birkaç rapor hazırladık diye kendini meşrulaştıran İrini Operasyonu başarısızdır. Bu AB'nin bir girişimi diye körü körüne desteklemezsek o zaman Libya'ya daha fazla katkı sağlayabiliriz. Bu savaştan olumsuz etkilenen ülkelerden biri İtalya ve Malta olduğu gibi İspanya'dır. Biz İspanya'nın meşru endişelerini anlayabiliyoruz."



'YUVA OLMASINA DEVAM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'



İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Laya, "Ayasofya'dan da bahsettik. Genel bir miras. Biz de İspanya olarak burasının 'ortak bir yuva' olmasına devam edilmesini istiyoruz. Hepimiz için ortak bir miras. Türkiye'nin de UNESCO'nun koyduğu şartlara saygı duyacağını söylemesi bizi memnun etti " dedi.