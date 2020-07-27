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Darbeci Akın Öztürk’ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci'ye 6 yıl hapis!

/'nin ’daki darbe girişimi sonrası yargılandığı ''nda 141 kez ağırlaştırılmış  cezası alan eski 'ün, emir astsubayı , 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Darbeci Akın Öztürk’ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci'ye 6 yıl hapis!

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası yargılandığı 'Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün, emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI TEKRARLADI

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Serdar Özdemirci ve avukatı katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti.

SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Savunmasını yapan sanık Özdemirci, gözaltına alınana kadar hakkında hiçbir soruşturma ve dava bulunmadığını, görevine dönmek için beklediği sırada, bir tanığın ifadesi üzerine gözaltına alındığını, ancak ankesörlü telefonla ardışık şekilde görüştüğü iddialarını savunmasında çürüttüğünü belitti.

HAPİS CEZASI ALDI

Özdemirci ayrıca, hakkında ifade veren tanık U.G.'nin ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi. Avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Özdemirci'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

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