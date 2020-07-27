Bağcılar'da 6 iş yeri aynı anda kundaklanmıştı! Olayın altından PKK çıktı

Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz günü saat 02.30 sıralarında Bağcılar İlçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan 6 işyerinin eş zamanlı kundaklanması olayı ile ilgili güvenlik kameraları titizlikle incelendi.

PKK'NIN PARMAĞI ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ö. isimli şahıs 17 Temmuz günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde ve kullandığı araçta yapılan aramalarda; çok sayıda atıl vaziyette cep telefonu, 3 adet cep telefonu düzenekli basınç etkili el yapımı bomba, Tiner, yanıcı jel, Havai fişek rampası ve meşale ele geçirildi.

Çalışmaların devamında, kundaklama eylemlerinde F.Ö. isimli şahısla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüphelilerden E.Ö. isimli şahıs 19 Temmuz günü, A.A. ile M.A. isimli şahıslar ise 24 Temmuz günü gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili 27 Temmuz günü adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.A. isimli şahıs ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. F.Ö. E.Ö. ve A.A. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.