Saadet Partisi Tokat yöneticisi Ebubekir Savaşan'ın alçak sözlerine suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kaplan ve 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın avukatı Mehmet Sarı, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Bir kişinin Hilal Kaplan'ın Ayasofya-i Kebir Camisi'nden yaptığı paylaşımı alıntılayarak Twitter'da ahlaka ve hukuk kurallarına aykırı bir şekilde saldırdığı ve hakarette bulunduğu belirtilen dilekçede, bu kişinin Saadet Partisi Tokat yöneticisi Ebubekir Savaşan olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Dilekçede, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nda yer bulan, "alenen hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

- AÇIKLAMALAR

Suç duyurusu dilekçesinin sunulmasının ardından adliye önündeki alanda, mağdurlar Hilal Kaplan ve Esman Yılmaz'ın avukatı Sarı ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Halime Kökçe ve Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) bir avukat tarafından yazılı açıklamalar yapıldı.

Açıklamalarda, Kaplan ve 15 Temmuz şehit ailesine yönelik hakaret içerir paylaşımlar kınanırken, saldırganın bu çirkin paylaşımla kadına yönelik şiddetin bir türünü sergilediği ve bu suçun affedilir bir yanının olmadığı ifade edildi.

Açıklamalarda, "küfürsüz hayat mümkün" dövizleri de açıldı.