Skandal tweete sosyal medya üzerinden binlerce tepki yağdı. Şehit İbrahim Yıldız'ın eşi Esma Kılıçaslan Yılmaz da "15 Temmuz Şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi olarak, Twitter hesabı açmış bulunmaktayım. Bu vesile ile, şahsıma ve Hilal Kaplan hanımefendiye yapılan sözlü saldırıyı büyük bir teesür ile karşılıyor sizlerin yorumuna ve yargının kararına bırakıyorum" şeklinde tepki gösterdi.



