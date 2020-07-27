Manisa Kula TOKİ kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
TOKİ Manisa Kula kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa ilinin Kula ilçesine yapılacak konutlar için kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. TOKİ Manisa kura sonuçları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 2020 TOKİ Manisa Kula kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Manisa kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
2020 TOKİ Manisa Kula kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin 2020 yılı projesine başvuru yapan Manisalılar, kura sonuçlarını merak ediyorlar. Manisa'nın Kula ilçesine yapılacak 300 adet konut için kura bugün gerçekleştiriliyor. Manisa Kula kura sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Manisa 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Manisa Kula kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ MANİSA KULA KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linke tıklayarak Manisa Kula 300 adet kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Manisa Kula kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.