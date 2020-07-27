Ayasofya Camii dezenfekte edildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Fatih Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmasının ardından camiye ziyaretler devam ediyor.
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Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri sürüyor.
Fatih Belediyesi ekipleri, yatsı namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek dezenfekte çalışması yaptı.
Dezenfekte çalışmasının ardından camiye ziyaretler devam ediyor.