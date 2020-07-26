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Yunanistan-ABD ortak tatbikatı yalan çıktı

'ın 'nde savaş gemileri ile ortak tatbikat yapacağı haberlerinin detayları ortaya çıktı. Doğu gerilimi nedeniyle her seferinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'ın ABD ile tatbikat yapacağı haberlerinin gerçek olmadığı öğrenildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2020
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Yunanistan-ABD ortak tatbikatı yalan çıktı

Yunanistan'ın ABD ile Ege Denizi'nde ortak tatbikat yapacağı iddialarının doğru olmadığı öğrenildi.

Bazı haber sitelerinde, ABD donanmasının en önemli güç unsurlarından biri olan Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi'nde Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak üzere rotasını Girit adasına çevirdiğine ilişkin haberler yer aldı.

HABERLER YALAN ÇIKTI

Söz konusu haberlerde, 12 ABD Savaş gemisi eşliğinde bu sabah saatlerinde Süveyş Kanalı'nı geçen Eisenhower uçak gemisinin, Ege Denizi'nde Yunanistan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık on gün sürecek ortak tatbikat yapacağı belirtildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Uçak gemisinin, beraberinde 3 ABD savaş gemisi refakatinde Cebelitarık Boğazı'na intikal ettiği belirtilirken, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurları ile herhangi bir tatbikatın planlı olmadığı ifade edildi. Buna karşılık Eisenhower uçak gemisinin önümüzdeki günlerde Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak eden Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edeceği öğrenildi.

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