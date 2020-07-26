İsmail Heniyye'den Başkan Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Ayasofya'nın ibadete açılması ve ilk namazın kılınması İslam dünyasında büyük coşkuyla karşılandı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ayasofya kararı nedeniyle Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ve ilk cuma namazının kılınması münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.
İsmail Heniyye, mesajında, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin halkının başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere vatan topraklarını ve kutsal değerlerini meşru müdafaa hakkına verdiği desteği takdir etti.
Heniyye ayrıca, Türk ve Filistin halklarını bir araya getiren kardeşlikten duyduğu övüncü de ifade etti.