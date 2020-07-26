TC Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı

Ancak öksürme, hapşırma veya yürüme, koşma gibi hareket esnasında bu mesafe 8-10 metreye uzar. Virüsü taşıyan kişi ve karşısındaki maske takıyorsa bulaşma neredeyse %100'e yakın önlenir. Açık havada bulaşma olasılığı, kapalı mekanlara göre daha düşük. İyi havalandırılmayan, dar, kapalı ve çok sayıda kişinin bulunduğu mekanlarda bulaşma riski yüksek.