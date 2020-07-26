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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan önemli görüşme

Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Abbas, Ayasofya Cami'nin ibadete açılmasını tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan önemli görüşme

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbastan önemli görüşme SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS'TAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

MAHMUD ABBAS'TAN TEBRİK

Görüşmeye ilişkin, "Mahmud Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Cumhurbaşkanımıza ve Türk milletine tebriklerini iletmiştir. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulunmuştur." açıklaması yapıldı.



Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

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