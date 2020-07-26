Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını yaptı. Açılış sonrası Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan yol üzerindeki taksicilerle sohbet etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını yaptı.
Başkan Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı.
Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan daha sonra köşke geçti.