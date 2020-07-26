26 Temmuz 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti

Başkan , 'nın() İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını yaptı. Açılış sonrası Tarabya'da bulunan 'ne geçen Başkan Erdoğan yol üzerindeki taksicilerle sohbet etti.

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Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti



Başkan , 'nın() İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan 'ne geçti.

Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı.

Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan daha sonra köşke geçti.

Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti BAŞKAN ERDOĞAN TAKSİCİLERLE SOHBET ETTİ

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