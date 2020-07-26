İstanbul Barosuna net Ayasofya Camii yanıtı: Karar hakkaniyete uygundur
Danıştay kararıyla 86 yıl sonra yeniden cami olarak hizmet vermesine karar verilen Ayasofya Camii için, skandal açıklamalar yapan İstanbul Barosuna cevap Hukukçular Derneği’nden geldi. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Dernek, “İstanbul Barosu tarafından hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden, ‘hukuksal temellerden yoksun ve konjonktürel’ nitelemeleriyle kamuoyuna açıklama yaparak yüksek mahkeme kararının itibarsızlaştırılmaya çalışmasını hatalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. Danıştay kararı hukuka ve hakkaniyete uygundur” şeklinde açıklama yaptı.
İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz cuma günü kılınan namazla birlikte yeniden ibadete açılmıştı.
BARONUN AÇIKLAMASINA TEPKİ
İstanbul Barosu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay Kararı'nı hukuksal temellerden yoksun olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.
Hukukçular Derneği, Baro tarafından yapılan açıklamayı yanlış bulduğunu belirtip "İstanbul Barosu tarafından, hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden, 'Hukuksal temellerden toksun ve konjonktürel' nitelemeleriyle kamuoyunu açıklama yaparak yüksek mahkeme kararının itibarsızlaştırılmasını hatalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. İlgili Danıştay kararının hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu kanaatimizi kamuoyuna sunarız. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının hayırlı uğurlu olmasını dileriz" şeklinde açıklama yaptı.
İşte o açıklama
Dilek Yaman-SABAH