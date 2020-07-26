26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra sabah namazı coşkusu!

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra sabah namazı coşkusu!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla kılındı.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 06:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 06:17
  • 1
  • 21
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra sabah namazı coşkusu!

Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra sabah namazı coşkusu!

Tamamı dolan camide 86 yıl aradan sonra ikinci kez sabah namazı kılmanın heyecanı hakimdi.

  • 3
  • 21
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra sabah namazı coşkusu!

İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namazın öncesinde ve sonrasında dualar edildi, salavatlar getirildi.

  • 4
  • 21
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra sabah namazı coşkusu!

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi.

  • 5
  • 21
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra sabah namazı coşkusu!

Cami içine giremeyen Müslümanlar, namazlarını Ayasofya Meydanı'nda eda etti.