2020 bekçi alımı son gelişmeler: EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı olacak mı?

2020'de bekçi alımı olacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2016 yılında yeniden göreve başlayan bekçiler, kentlerin güvenliğine önemli katkı sağlıyor. Bekçi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, bu yıl alımların yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2002'de bekçi alımı olacak mı? İşte merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.

2020 bekçi alımı başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bakan Soylu bekçi kadrosu ile ilgili şöyle demişti:

"Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."