2020 bekçi alımı son gelişmeler: EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımında son durum nedir? EGM tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. Son zamanların en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alan bekçilik için vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. 2020 yılında yapılması beklenen bekçi alımı için heyecan dorukta. Bekçi alımına ilişkin son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2002'de bekçi alımı olacak mı? İşte cevaplar...
2020'de bekçi alımı olacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2016 yılında yeniden göreve başlayan bekçiler, kentlerin güvenliğine önemli katkı sağlıyor. Bekçi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, bu yıl alımların yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, EGM PA bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2002'de bekçi alımı olacak mı? İşte merak edilenler...
BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
2020 bekçi alımı başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Bakan Soylu bekçi kadrosu ile ilgili şöyle demişti:
"Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Bekçi olmak isteyenlerde,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak
koşulları aranıyor.
BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?
1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,
2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,
3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)
5. Aşağıdaki durumları en kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,
a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri
b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,
c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,
d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,
e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,
f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,
g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,
h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,
6. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksanalınan tedbirleri tamamlattırmak,
7. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
8. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,
9. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,
10. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslimedilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,
11. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,
12. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,
13. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,
14. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecrid ederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,
15. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,
16. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,