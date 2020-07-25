25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 25 Temmuz Cumartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 25 Temmuz Cumartesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 312 testten 921'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 16 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 596 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477'ye yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 312 test yapıldı, 921 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 1103 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, toplam vaka sayısı 225 bin 173, toplam vefat sayısı 5 bin 596, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1252, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı 208 bin 477 oldu.

Son dakika: Bakan Koca 25 Temmuz verilerini açıkladı ve uyardı: Sebebi ne olursa olsun... BAKAN KOCA 25 TEMMUZ VERİLERİNİ AÇIKLADI VE UYARDI: SEBEBİ NE OLURSA OLSUN...

İL İL PNÖMONİLİ HASTA ORANLARI
Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz; Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz; Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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