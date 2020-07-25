Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı unutmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 4. yılı vesilesiyle Twitter'dan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Eserleriyle tarihe ışık tutan “hocaların hocası” Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan vefatının 4. yılı vesilesiyle 'hocaların hoca' Prof. Dr. Halil İnalcık ile ilgili resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.
Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/6Sxkj7hqQn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 25, 2020