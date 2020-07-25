25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı unutmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı unutmadı

Başkan , vefatının 4. yılı vesilesiyle Twitter'dan Prof. Dr. 'ı andı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Eserleriyle tarihe ışık tutan “hocaların hocası” Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2020
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı unutmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vefatının 4. yılı vesilesiyle 'hocaların hoca' Prof. Dr. Halil İnalcık ile ilgili resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.

Başkan Erdoğan Prof. Dr. Halil İnalcık mesajı BAŞKAN ERDOĞAN PROF. DR. HALİL İNALCIK MESAJI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA