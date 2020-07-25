Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı unutmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vefatının 4. yılı vesilesiyle 'hocaların hoca' Prof. Dr. Halil İnalcık ile ilgili resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Eserleriyle tarihe ışık tutan "hocaların hocası" Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.