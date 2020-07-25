Son dakika: Bakan Koca 25 Temmuz verilerini açıkladı ve uyardı: Sebebi ne olursa olsun...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Temmuz Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden başladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde son duruma göre Türkiye'de bugün 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 16 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ise vatandaşara uyarılarda bulundu. Koca, "Son 1 haftada Pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. " ifadelerini kullandı.