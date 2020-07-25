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Başkam Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

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Giriş: 25.07.2020 18:23
Güncelleme:25.07.2020 18:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti. Görüşmeye dair detayları A Haber muhairi canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

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