Kurban Bayramı ayın kaçında 2020? Kurban Bayramı hangi tarihte? Kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı ayın kaçında 2020? Kurban Bayramı hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Müslüman alemi için önemli yere sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda resmi tatili fırsat bilen vatandaşlar bayramın hangi gün ve ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı dini günler takvimini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihte? Kısıtlama olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin arefe günü olan perşembe günü yarım gün ve 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.