Kurban Bayramı ayın kaçında 2020? Kurban Bayramı hangi tarihte? Kısıtlama olacak mı?
Kurban Bayramı ayın kaçında 2020? Kurban Bayramı'na sayıl günler kalmasıyla birlikte, vatandaşlar hangi günde idrak edileceğini merak ediyor. Diyanet İşlerİ Başkanlığı, resmi internet sitesinden dini günler takvimini yayınlamıştı. Müslüman alemi için önemli olan iki bayramdan birisi olan Kurban Bayramı'nın tarihi tatil yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı ayın kaçında 2020? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihte? Kısıtlama olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kurban Bayramı ayın kaçında 2020? Kurban Bayramı hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Müslüman alemi için önemli yere sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda resmi tatili fırsat bilen vatandaşlar bayramın hangi gün ve ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı dini günler takvimini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihte? Kısıtlama olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin arefe günü olan perşembe günü yarım gün ve 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.