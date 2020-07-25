Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? Sorularının cevapları bayrama sayılı günler kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için çok önemli olan Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'nda yasak gelip gelmeyeceği merak edilirken, gelecek resmi açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.