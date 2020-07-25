Tatile çıkacaklar dikkat! Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda kısıtlama olup olmayacağını virüsün seyrine göre belli olacağını söylemişti. Resmi tatili aynı zamanda fırsat olarak değerlendirmek isteyen tatilciler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? Sorularının cevapları bayrama sayılı günler kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için çok önemli olan Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'nda yasak gelip gelmeyeceği merak edilirken, gelecek resmi açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tarihi, temmuz ayının son günlerine girilirken pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hicri takvimi ele alarak belirlediği Kurban Bayramı tarihi, bu yıl da 4 buçuk gün olarak idrak edilecek. Ancak hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle uzatılma ya da gelecek hafta sonu ile birleştirme imkanı düşük olacak.
BAYRAM NE ZAMAN?
30 Temmuz Perşembe (Arefe Günü-Yarım Gün-)
31 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 1.Gün)
1 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı 2.Gün)
2 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 3.Gün)
3 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı 4.Gün)